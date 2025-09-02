Ποιος είναι ο διατροφικός «ύποπτος» που ενοχοποιείται για το παιδικό άσθμα
Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία των διατροφικών επιλογών για τη θωράκιση της υγείας των παιδικών πνευμόνων
Μια νέα μελέτη από το Παιδικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας (CHOP) αποκάλυψε μια εκπληκτική σχέση μεταξύ συγκεκριμένων διατροφικών λιπών και μιας σοβαρής, δύσκολης στη θεραπεία μορφής παιδικού άσθματος. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Science Translational Medicine, υποδηλώνουν ότι οι παρεμβάσεις στη διατροφή μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της σοβαρότητας του άσθματος.
Ένα διαφορετικό είδος άσθματος
Το άσθμα είναι μία από τις πιο συχνές χρόνιες ασθένειες στα παιδιά, δεν παρουσιάζεται ωστόσο με μία ενιαία μορφή σε όλα. Το αλλεργικό άσθμα, για παράδειγμα, είναι πιο γνωστό και διαχειρίσιμο, ενώ αντίθετα το ουδετεροφιλικό άσθμα -μια μη αλλεργική μορφή που προκαλείται από μικροβιακές και βακτηριακές πρωτεΐνες- παρουσιάζει μεγαλύτερες προκλήσεις. Τα παιδιά με ουδετεροφιλικό άσθμα είναι πιο πιθανό να υποστούν σοβαρές κρίσεις και να χρειαστούν νοσηλεία, ενώ οι τρέχουσες θεραπείες συχνά αποδεικνύονται αναποτελεσματικές.
