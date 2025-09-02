Η PrEP ήρθε στην Ελλάδα και έφερε ελπίδα για ένα μέλλον χωρίς HIV – Τι προσφέρει και ποιους αφορά
PREP HIV

Νέο «εργαλείο» πρόληψης κατά της μετάδοσης του HIV που προσφέρει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε άτομα υψηλού κινδύνου

ygeiamou.gr team

Γράφει η ομάδα του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία»

Γαρυφαλλιά Πουλάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Γ’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”


Βησσαρία Σακκά, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ ”Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Ελένη Κάκαλου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Γ’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ ”Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Βασίλειος Μαραβίτσας, Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Γ’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ ”Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Παναγιώτης Μαυρουδής, Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Γ’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ ”Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Ευθυμία Γρηγοράκη, Προϊσταμένη Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων ΓΝΝΘΑ ”Η ΣΩΤΗΡΙΑ”


Μάρθα Μπέη, Κοινωνική Λειτουργός, Γ’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ ”Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

 Η PrEP (προφύλαξη πριν από την έκθεση) ήρθε στην Ελλάδα στα μέσα Μαΐου μετά από μεγάλη αναμονή. Ήδη από το Νοέμβριο του 2023 με ΦΕΚ η ελληνική κυβέρνηση είχε θεσπίσει τη διάθεση της, εντούτοις μόλις φέτος, ύστερα από περίπου 1,5 έτος το εργαλείο αυτό λαμβάνει τη θέση του στα φαρέτρα μας ενάντια στη μετάδοση του HIV.

Η PrEP αποτελεί φαρμακευτική επιλογή για άτομα αρνητικά στον ιό, η οποία όταν λαμβάνεται με συνέπεια μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης του HIV έως και 99%. Αποτελεί μέτρο αποτελεσματικής πρόληψης και όχι θεραπευτικής αντιμετώπισης, το οποίο δεν έρχεται να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές μεθόδους πρόληψης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ), αλλά να προσφέρει ένα επιπρόσθετο εργαλείο στη μάχη της πρόληψης από τη μετάδοση του ιού.

