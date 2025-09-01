Η πρώτη γέννα στο The Birth Center είναι γεγονός

Η μητέρα και το νεογνό χαίρουν άκρας υγείας, ενώ η ομάδα του κέντρου εκφράζει την ιδιαίτερη υπερηφάνεια και χαρά της