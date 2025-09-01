Έρωτας με συνάδελφο: Είναι καλή ιδέα; Οι «λεπτές» γραμμές μεταξύ περιπέτειας και δυσάρεστων επιπτώσεων
Έρωτας με συνάδελφο: Είναι καλή ιδέα; Οι «λεπτές» γραμμές μεταξύ περιπέτειας και δυσάρεστων επιπτώσεων
Δύο καθηγήτριες αναλύουν τα συν και τα πλην μιας σχέσης στο χώρο εργασίας και απαντούν: Τελικά, αξίζει να δοκιμάσετε μια σχέση με συνάδελφο;
Μια μελέτη υποστήριξε πριν από λίγα χρόνια ότι οι άνθρωποι περνούν το 1/3 της ζωής τους στους χώρους εργασίας τους. Αδιαμφισβήτητα, η δουλειά αποτελεί πρωταγωνιστικό κομμάτι στη ζωή των ατόμων. Γι’ αυτό και τα άτομα με τα οποία μοιραζόμαστε αυτό τον χώρο γίνονται -άθελά μας- πολύ σημαντικά στη ζωή μας.
Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον, μοιραία ορισμένες φορές αναπτύσσονται σχέσεις που ξεπερνούν τα αυστηρά επαγγελματικά όρια, εξηγούν η Leda Stawnychko, αναπληρώτρια καθηγήτρια Στρατηγικής και Οργανωτικής Θεωρίας και η Shawna Boyko, υποψήφια διδάκτορας στο Royal Roads University και λέκτορας στο Mount Royal University, γράφοντας στο The Conversation.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον, μοιραία ορισμένες φορές αναπτύσσονται σχέσεις που ξεπερνούν τα αυστηρά επαγγελματικά όρια, εξηγούν η Leda Stawnychko, αναπληρώτρια καθηγήτρια Στρατηγικής και Οργανωτικής Θεωρίας και η Shawna Boyko, υποψήφια διδάκτορας στο Royal Roads University και λέκτορας στο Mount Royal University, γράφοντας στο The Conversation.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα