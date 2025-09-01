Τα κιλά δεν λένε όλη την αλήθεια για την υγεία – Ο «αόρατος» εχθρός που γερνάει την καρδιά – Πότε προστατεύει
Τα κιλά δεν λένε όλη την αλήθεια για την υγεία – Ο «αόρατος» εχθρός που γερνάει την καρδιά – Πότε προστατεύει
Το αόρατο λίπος «πνίγει» τα όργανα, απειλώντας την καρδιαγγειακή υγεία - Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμο - Μάθετε περισσότερα
Εδώ και χρόνια ακούμε ότι τα περιττά κιλά επιβαρύνουν την καρδιά. Μια νέα μελέτη, όμως, που δημοσιεύθηκε στο The European Heart Journal, δείχνει πως η αλήθεια είναι λίγο πιο σύνθετη και, σε ορισμένα σημεία, ανατρεπτική. Δεν μετρά μόνο πόσο λίπος έχουμε, αλλά κυρίως πώς αυτό κατανέμεται στο σώμα μας.
Το ακόμη πιο ενδιαφέρον; Οι επιπτώσεις δεν είναι ίδιες για άνδρες και γυναίκες.
Επιστήμονες του Imperial College London και του King’s College London ανέλυσαν μαγνητικές τομογραφίες περισσότερων από 21.000 ενηλίκων που συμμετείχαν στο UK Biobank, μια μεγάλη ερευνητική βάση υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το ακόμη πιο ενδιαφέρον; Οι επιπτώσεις δεν είναι ίδιες για άνδρες και γυναίκες.
Επιστήμονες του Imperial College London και του King’s College London ανέλυσαν μαγνητικές τομογραφίες περισσότερων από 21.000 ενηλίκων που συμμετείχαν στο UK Biobank, μια μεγάλη ερευνητική βάση υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα