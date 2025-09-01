Σωστή στάση σώματος χωρίς πόνο: Δεν αρκεί η «ίσια πλάτη» – Τρία tips που θα βοηθήσουν περισσότερο
Σωστή στάση σώματος χωρίς πόνο: Δεν αρκεί η «ίσια πλάτη» – Τρία tips που θα βοηθήσουν περισσότερο
Τρία μικρά «κόλπα» που θα φέρουν μεγάλες αλλαγές - Ανακαλύψτε πώς η κίνηση, η ενδυνάμωση και η αλλαγή νοοτροπίας μπορούν να σας κάνουν να σταθείτε στο ύψος σας!
Όλοι έχουμε ακούσει τη φράση «Κάτσε ίσια!» αμέτρητες φορές. Για δεκαετίες θεωρούσαμε ότι η σωστή στάση σώματος σημαίνει να στεκόμαστε ευθεία, με τους ώμους πίσω και τη σπονδυλική στήλη ίσια σαν ράβδο. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο γιατρός, Dr. Xand van Tulleken, πολλά απ’ όσα πιστεύουμε για τη στάση του σώματος είναι ξεπερασμένα. Στην πραγματικότητα, η προσπάθεια να κρατάμε τον κορμό μας εντελώς ίσιο όλη μέρα μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.
Καθώς πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού και πολλοί επιστρέφουν στη δουλειά ή τις σπουδές, ο Dr Xand προτείνει τρεις απλές πρακτικές για να βελτιώσετε τη στάση σας και να φροντίσετε την πλάτη σας.
