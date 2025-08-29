Κορωνοϊός: Την αυγουστιάτικη έξαρση επιβεβαιώνει ο ΕΟΔΥ – Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα
Πέντε θάνατοι και μία διασωλήνωση την τελευταία εβδομάδα - Τι αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Σταδιακή ανοδική τάση παρουσιάζει η θετικότητα του κορωνοϊού στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με πέντε θανάτους και μία διασωλήνωση να καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα.
Την ίδια χρονική περίοδο – από τις 18 Αυγούστου έως τις 24 Αυγούστου – έγιναν 236 εισαγωγές, με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό των εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες να ανέρχεται σε 192, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης.
