Νιώθετε μοναξιά μέσα στη σχέση; Η ψυχολόγος αποκαλύπτει τα σημάδια της συναισθηματικής έλλειψης

Νιώθετε ότι κάτι λείπει στη σχέση σας; Δεν είναι υπερβολή – είναι συναισθηματική έλλειψη, επισημαίνει η Δρ Λίζα Βάρβογλη, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, εξηγώντας τι ακριβώς σημαίνει αυτό