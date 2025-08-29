Υπέρταση: Νέες συστάσεις από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία – Οι συμβουλές που σώζουν καρδιά και μυαλό
Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες τονίζουν ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη θεραπεία της υπέρτασης αποτελούν βασικά βήματα για τη μείωση του καρδιαγγειακού και νευρολογικού κινδύνου
Η υψηλή αρτηριακή πίεση – ο «σιωπηλός δολοφόνος» όπως τη χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες – παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλικά επεισόδια παγκοσμίως. Πριν από λίγες ημέρες, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) και το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας (ACC) εξέδωσαν νέες κατευθυντήριες οδηγίες, στις οποίες δίνεται έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την εξατομικευμένη θεραπεία. Από τη διατροφή και τον τρόπο ζωής έως τη φαρμακευτική αγωγή, οι συστάσεις στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου και τη βελτίωση της καρδιαγγειακής και εγκεφαλικής υγείας.
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η υπέρταση δεν επηρεάζει μόνο την καρδιά, αλλά συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης – μείωση των νοητικών ικανοτήτων, όπως η μνήμη ή η λήψη αποφάσεων – και άνοια. Η έγκαιρη ρύθμιση της πίεσης, επομένως, μπορεί να προστατεύσει τη μακροχρόνια υγεία του εγκεφάλου. Άλλωστε, η υπέρταση αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ σχετίζεται και με στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή.
