Γεμάτο «αιώνια χημικά» αυτό το αγαπημένο τρόφιμο – Τι έδειξε ελληνική μελέτη σε 5 περιοχές
Γεμάτο «αιώνια χημικά» αυτό το αγαπημένο τρόφιμο – Τι έδειξε ελληνική μελέτη σε 5 περιοχές

PFAS, φυτοφάρμακα και φαρμακευτικά κατάλοιπα βρέθηκαν σε ένα δημοφιλές τρόφιμο, που καταναλώνεται καθημερινά – Τι δείχνει ελληνική έρευνα σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία

Γεμάτο «αιώνια χημικά» αυτό το αγαπημένο τρόφιμο – Τι έδειξε ελληνική μελέτη σε 5 περιοχές
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Τα αυγά αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής παγκοσμίως. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά, ενώ έχουν χαμηλό κόστος, κάτι που τα καθιστά μια ευρέως προσιτή επιλογή. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι η κατανάλωση στην Ευρώπη ξεπερνά τα 200 αυγά ανά άτομο τον χρόνο. Στην Ελλάδα, εκτός από τα εμπορικά, πολλοί εξακολουθούν να προτιμούν τα αυγά από κοτέτσια, τα οποία θεωρούνται πιο «αγνά» και φυσικά.

Ωστόσο, νέα ελληνική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science of The Total Environment δείχνει ότι μπορεί να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Συγκεκριμένα, ερευνητές από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνέλεξαν 75 αυγά από 17 οικόσιτα κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία. Στόχος ήταν η ανίχνευση PFAS (οι γνωστές «αιώνιες χημικές ουσίες»), υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, φαρμακευτικών ουσιών και βαρέων μετάλλων.

Σαβίνα Αποστολοπούλου
