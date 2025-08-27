Τα 11 σημάδια που «μαρτυρούν» ότι σας λείπουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά – Τι να κάνετε
Από την ανεξήγητη κόπωση μέχρι την τριχόπτωση, υπάρχουν σημάδια που προδίδουν ότι ο οργανισμός χρειάζεται βασικά θρεπτικά συστατικά

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η καλή υγεία προϋποθέτει την ισορροπημένη πρόσληψη όλων των απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων. Ωστόσο, η σύγχρονη καθημερινότητα, οι διατροφικές συνήθειες, αλλά και ορισμένα ιατρικά προβλήματα, μπορούν να οδηγήσουν σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών.

Οι ελλείψεις αυτές δεν εκδηλώνονται πάντοτε άμεσα, αλλά συχνά στέλνουν «σιωπηλά» μηνύματα μέσα από το σώμα, τα οποία, αν αγνοηθούν, ενδέχεται να εξελιχθούν σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Από την αδιάκοπη κόπωση και την τριχόπτωση, μέχρι τον πόνο στα οστά ή τις καρδιακές αρρυθμίες, τα συμπτώματα μπορούν να ποικίλλουν και να μπερδέψουν τον πάσχοντα.

