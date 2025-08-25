Ιός Δυτικού Νείλου: Άλλες 3 περιοχές της χώρας στο κόκκινο λόγω της κυκλοφορίας μολυσμένων κουνουπιών
Ιός Δυτικού Νείλου: Άλλες 3 περιοχές της χώρας στο κόκκινο λόγω της κυκλοφορίας μολυσμένων κουνουπιών
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και 3 ακόμη Δήμοι στην περιφέρεια που επηρεάζονται από την κυκλοφορία του ιού
Συνεχίζεται η επέλαση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, που μεταδίδεται μέσω των μολυσμένων κουνουπιών. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 19 Δήμοι στην Αττική και 14 στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο βρίσκονται στο «κόκκινο» σε ό,τι αφορά τα κρούσματα της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός του Δυτικού Νείλου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τρεις ακόμη Δήμοι εντάχθηκαν στις λεγόμενες «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου» περιοχές. Πρόκειται για τον Δήμο Αιγιαλείας Αχαϊας, Αρταίων Άρτας και Βέροιας Ημαθίας.
Από την αρχή της περιόδου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 47 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα. Από αυτά, τα 41 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 6 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.
