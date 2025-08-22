Πώς αλλάζει τα δεδομένα η έγκριση της σεμαγλουτίδης ως θεραπεία και στη λιπώδη νόσο του ήπατος, μετά τον διαβήτη και την παχυσαρκία

Η έγκριση ενός νέου σκευάσματος σεμαγλουτίδης για τη θεραπεία της MASH ή λιπώδους νόσου του ήπατος μπορεί, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθεί στις διαπραγματεύσεις με τις αμερικανικές αρχές, σύμφωνα με τη Sydbank. Με την έγκριση αυτή, είναι πλέον το μόνο φάρμακο απώλειας βάρους (Wegovy) που έχει εγκριθεί για τη MASH.

Νovo Nordisk θα μπορέσει να διαφοροποιήσει περαιτέρω το φάρμακό της για την απώλεια βάρους από τους ανταγωνιστές της. Με την έγκριση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στις ΗΠΑ για το εν λόγω σκεύασμα στη θεραπεία της λιπώδους νόσου του ήπατος, ηθα μπορέσει να διαφοροποιήσει περαιτέρω το φάρμακό της για την απώλεια βάρους από τους ανταγωνιστές της.



Αυτή είναι η εκτίμηση του αναλυτή της Sydbank, Søren Løntoft Hansen, ο οποίος όσον αφορά τις πωλήσεις θεωρεί δύσκολο να εκτιμηθεί ποια θα είναι η πραγματική αξία της έγκρισης και πόσοι ασθενείς θα το λάβουν ως θεραπεία. «Είναι δύσκολο να διαγνωστεί η λιπώδης νόσος, κάποιοι ασθενείς παραμένουν αδιάγνωστοι, και υπάρχει σημαντική επικάλυψη με άλλες παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Αυτό καθιστά δύσκολο να καθοριστεί το ακριβές δυναμικό πωλήσεων για αυτήν την ένδειξη», δηλώνει ο Hansen στο MarketWire.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr