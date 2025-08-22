Τι πραγματικά συνέβη με την επιδημία γαστρεντερίτιδας στην Κέα



Αποκρυσταλλώνεται η επιδημιολογική εικόνα σε σχέση με την έξαρση γαστρεντερίτιδας τις τελευταίες εβδομάδες στην Κέα, μετά την επίσκεψη κλιμακίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στο νησί.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, οι καταγραφές των περιστατικών διαφέρουν σε σχέση με τους αριθμούς που προφορικά ανέφεραν υγειονομικοί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού. Συγκεκριμένα, στην κορύφωση της επιδημικής έξαρσης η οποία ήταν περί τα μέσα Αυγούστου (12 και 13/8), το Ιατρείο δεχόταν περίπου 30 περιστατικά την ημέρα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.



