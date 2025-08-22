Μότσαρτ και έντερο: Μπορεί η μουσική να βελτιώσει την υγεία μας;

Η μουσική δεν είναι μόνο τέχνη. Νεότερα δεδομένα αναδεικνύουν ότι, εκτός από τη διάθεση, μπορεί να αγγίξει και βαθύτερες λειτουργίες του οργανισμού, ενισχύοντάς τον