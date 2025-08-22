Μότσαρτ και έντερο: Μπορεί η μουσική να βελτιώσει την υγεία μας;
Μότσαρτ και έντερο: Μπορεί η μουσική να βελτιώσει την υγεία μας;

Η μουσική δεν είναι μόνο τέχνη. Νεότερα δεδομένα αναδεικνύουν ότι, εκτός από τη διάθεση, μπορεί να αγγίξει και βαθύτερες λειτουργίες του οργανισμού, ενισχύοντάς τον

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η μουσική συνοδεύει την ανθρώπινη ύπαρξη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο Αριστοτέλης μιλούσε για τη δύναμή της να εκφράζει τα πάθη της ψυχής, ενώ ο Σωκράτης έβλεπε την αρμονία και τον ρυθμό ως ενδείξεις ισορροπημένου χαρακτήρα. Αιώνες αργότερα, στις αρχές του 19ου αιώνα, ο ψυχίατρος Benjamin Rush υπήρξε από τους πρώτους που αξιοποίησαν τη μουσική ως εργαλείο για τη θεραπεία σωματικών και ψυχικών παθήσεων.

Σταδιακά, η μουσικοθεραπεία απέκτησε επιστημονική υπόσταση. Δημιουργήθηκαν θεσμικά όργανα, καθιερώθηκαν εκπαιδευτικά πρότυπα και πλέον αποτελεί αναγνωρισμένη συμπληρωματική προσέγγιση σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, δίπλα στη φαρμακευτική αγωγή και την ψυχοθεραπεία.

Σαβίνα Αποστολοπούλου
