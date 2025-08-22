Συμβουλές αντισύλληψης από το TikTok – Τι πρέπει να προσέχουμε
Συμβουλές αντισύλληψης από το TikTok – Τι πρέπει να προσέχουμε
Οι νέοι στρέφονται στο TikTok για συμβουλές αντισύλληψης, αλλά μόνο 1 στα 10 βίντεο προέρχεται από γιατρούς και επαγγελματίες υγείας. Τι σημαίνει αυτό για την υγεία της Gen Z και των millennials;
Πλέον έχει αποδειχθεί και ερευνητικά από τους επιστήμονες στο πανεπιστήμιο Northwestern ότι οι νέοι, και ειδικότερα της Gen Z, χρησιμοποιεί το TikTok ως βασική πηγή ενημέρωσης. Το πράγμα σοβαρεύει όμως, όταν η ενημέρωση αφορά θέματα υγείας. Όταν, για παράδειγμα, στρέφονται στο TikTok για πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αντισύλληψης, τις λαμβάνουν κατά κύριο λόγο από influencers, αυτοαποκαλούμενους «συμβούλους υγείας για τις ορμόνες» και απλούς χρήστες, αντί από γιατρούς ή νοσηλευτές.
Μια νεότερη μελέτη αποκάλυψε ότι από τα 100 κορυφαία βίντεο σχετικά με την αντισύλληψη στην πλατφόρμα, με συνολικά 4,85 δισεκατομμύρια προβολές, μόνο το 10% δημιουργήθηκε από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο Perspectives on Sexual and Reproductive Health, υπογραμμίζουν ένα ανησυχητικό μοτίβο: ο αλγόριθμος του TikTok έχει σχεδιαστεί για να κρατάει τους χρήστες συνδεδεμένους, όχι για να διασφαλίζει την ακρίβεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νεότερη μελέτη αποκάλυψε ότι από τα 100 κορυφαία βίντεο σχετικά με την αντισύλληψη στην πλατφόρμα, με συνολικά 4,85 δισεκατομμύρια προβολές, μόνο το 10% δημιουργήθηκε από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο Perspectives on Sexual and Reproductive Health, υπογραμμίζουν ένα ανησυχητικό μοτίβο: ο αλγόριθμος του TikTok έχει σχεδιαστεί για να κρατάει τους χρήστες συνδεδεμένους, όχι για να διασφαλίζει την ακρίβεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα