Συμβουλές αντισύλληψης από το TikTok – Τι πρέπει να προσέχουμε

Οι νέοι στρέφονται στο TikTok για συμβουλές αντισύλληψης, αλλά μόνο 1 στα 10 βίντεο προέρχεται από γιατρούς και επαγγελματίες υγείας. Τι σημαίνει αυτό για την υγεία της Gen Z και των millennials;