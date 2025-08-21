1566: Σχεδόν 50.000 κλήσεις σε ένα μήνα λειτουργίας – Πότε μπαίνουν τα ραντεβού σε νοσοκομεία

Μεγάλη διευκόλυνση θα είναι για τους πολίτες η ένταξη των ραντεβού των νοσοκομείων στη νέα γραμμή για την Υγεία, μειώνοντας την ταλαιπωρία που έχουν σήμερα στην αναζήτηση ραντεβού