Έμβρυο καταγράφεται για πρώτη φορά να εμφυτεύεται στη μήτρα σε πραγματικό χρόνο – Δείτε βίντεο
Για πρώτη φορά σε 3D βίντεο, επιστήμονες δείχνουν τον δραστικό τρόπο που το έμβρυο «τρυπώνει» στη μήτρα, κερδίζοντας τη «μάχη» της επιβίωσης
Ένα συναρπαστικό στιγμιότυπο αποκάλυψε πλήρως τι συμβαίνει μέσα στη μήτρα 6 έως 12 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση – όταν το έμβρυο βρίσκει τον δρόμο του και προσκολλάται στο ενδομήτριο.
Ερευνητές από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής Μηχανικής της Καταλονίας (IBEC), σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dexeus στη Βαρκελώνη, μας χάρισαν την πρώτη έγχρωμη, τρισδιάστατη και σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση της εμφύτευσης, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενα «επεμβατικό» χορό ζωής.
