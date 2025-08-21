Έμβρυο καταγράφεται για πρώτη φορά να εμφυτεύεται στη μήτρα σε πραγματικό χρόνο – Δείτε βίντεο
YGEIAMOU.GR
Βίντεο Γονιμοποίηση Εγκυμοσύνη Έμβρυο Εμφύτευση Εξωσωματική γονιμοποίηση Κύηση Μελέτη Μήτρα

Έμβρυο καταγράφεται για πρώτη φορά να εμφυτεύεται στη μήτρα σε πραγματικό χρόνο – Δείτε βίντεο

Για πρώτη φορά σε 3D βίντεο, επιστήμονες δείχνουν τον δραστικό τρόπο που το έμβρυο «τρυπώνει» στη μήτρα, κερδίζοντας τη «μάχη» της επιβίωσης

Έμβρυο καταγράφεται για πρώτη φορά να εμφυτεύεται στη μήτρα σε πραγματικό χρόνο – Δείτε βίντεο
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ένα συναρπαστικό στιγμιότυπο αποκάλυψε πλήρως τι συμβαίνει μέσα στη μήτρα 6 έως 12 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση – όταν το έμβρυο βρίσκει τον δρόμο του και προσκολλάται στο ενδομήτριο.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής Μηχανικής της Καταλονίας (IBEC), σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dexeus στη Βαρκελώνη, μας χάρισαν την πρώτη έγχρωμη, τρισδιάστατη και σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση της εμφύτευσης, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενα «επεμβατικό» χορό ζωής.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης