Καρκίνος: Πόσο ένοχα είναι τα ζεστά ροφήματα; Ένας γαστρεντερολόγος εξηγεί
Ένας ειδικός εξηγεί πώς η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να βλάψει τον οισοφάγο και να ενισχύσει τον κίνδυνο καρκινικών αλλοιώσεων και αποκαλύπτει την ιδανική θερμοκρασία για να απολαμβάνετε με ασφάλεια τα αγαπημένα σας ροφήματα
Για πολλούς από εμάς, το να ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα φλιτζάνι καφέ ή να χαλαρώνουμε με ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι είναι κάτι περισσότερο από μια συνήθεια — είναι ένα τελετουργικό. Γι’ αυτό και το ρόφημα που συνοδεύει την ημέρα μας πρέπει να είναι ακριβώς όπως μας αρέσει: Σκέτο ή με λίγη ζάχαρη, ζεστό ή κρύο; Κι ενώ οι κίνδυνοι από την υπερκατανάλωση σακχάρων είναι από καιρό γνωστή, τι ισχύει για τη θερμοκρασία των ροφημάτων; Γιατί ορισμένοι πιστεύουν ότι τα πολύ ζεστά ροφήματα αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου;
Η σχέση μεταξύ ζεστών ροφημάτων και καρκίνου
Σύμφωνα με τον Vincent Ho, αναπληρωτή καθηγητή και κλινικό ακαδημαϊκό γαστρεντερολόγο στο Western Sydney University, υπάρχουν όλο και περισσότερες επιστημονικές ενδείξεις που υποστηρίζουν αυτή τη συσχέτιση. Ειδικότερα, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να συνδέουν την υψηλή θερμοκρασία των ροφημάτων με τον καρκίνο του λαιμού ή του στομάχου, ωστόσο ορισμένες μελέτες έχουν επανειλημμένα διαπιστώσει μια συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης πολύ ζεστών υγρών και του καρκίνου του οισοφάγου.
