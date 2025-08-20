Λέιζερ για τα μάτια τέλος – Καινοτόμος τεχνική στοχεύει στη διόρθωση της όρασης χωρίς τομές
Λέιζερ για τα μάτια τέλος – Καινοτόμος τεχνική στοχεύει στη διόρθωση της όρασης χωρίς τομές
Ερευνητές αναπτύσσουν μια ελπιδοφόρα μέθοδο που αναδιαμορφώνει τον κερατοειδή χωρίς τομές, μειώνοντας τους κινδύνους και τα κόστη της κλασικής χειρουργικής
Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με προβλήματα όρασης, από μια θολή εικόνα μέχρι και πλήρη τύφλωση. Οι περισσότεροι καταφεύγουν σε γυαλιά ή φακούς επαφής, ενώ αρκετοί επιλέγουν τη διορθωτική χειρουργική με λέιζερ, γνωστή ως LASIK. Πρόκειται για μια μέθοδο που αναδιαμορφώνει τον κερατοειδή χιτώνα, επιτρέποντας στο μάτι να εστιάζει σωστά.
Όμως η LASIK, παρότι θεωρείται ασφαλής, δεν παύει να είναι μια χειρουργική επέμβαση που συνοδεύεται από τομές και πιθανές παρενέργειες. «Πρόκειται απλώς για έναν πιο εξεζητημένο τρόπο για να πραγματοποιηθεί μια παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση. Εξακολουθεί να αποτελεί τομή ιστού -απλώς γίνεται με λέιζερ», εξηγεί ο Michael Hill, καθηγητής χημείας στο Occidental College, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα της ομάδας του στο ACS Fall 2025.
