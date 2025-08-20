Καλύτερη ερωτική ζωή μετά τα 50 – Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ συμβουλεύουν
Καλύτερη ερωτική ζωή μετά τα 50 – Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ συμβουλεύουν

Η ερωτική ζωή μπορεί να ανθίσει μετά τα 50, αρκεί να ξέρετε τα μυστικά. Οι ειδικοί του Χάρβαρντ μοιράζονται 11 απλές συμβουλές για να αναζωπυρώσετε το πάθος

Καλύτερη ερωτική ζωή μετά τα 50 – Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ συμβουλεύουν
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η ερωτική ζωή δεν έχει ημερομηνία λήξης. Παρά τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος στο σώμα, η εμπειρία, η αυτοπεποίθηση και η συναισθηματική ωριμότητα που αναπτύσσονται με την ηλικία μπορούν να μεταμορφώσουν το σεξ σε μια (ακόμα) πιο ουσιαστική, ζεστή και απολαυστική εμπειρία.

Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι η μέση και η τρίτη ηλικία είναι οι περίοδοι που τους δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν στη σωματική επαφή, να εκφραστούν πιο ελεύθερα και να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και του/ της συντρόφου τους. Το κλειδί είναι να γίνονται κατανοητές οι φυσικές και συναισθηματικές αλλαγές που συμβαίνουν, και να προσαρμόζονται οι συνήθειες με τρόπο που ενισχύει την απόλαυση.

Σαβίνα Αποστολοπούλου
