Καλύτερη ερωτική ζωή μετά τα 50 – Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ συμβουλεύουν
Η ερωτική ζωή μπορεί να ανθίσει μετά τα 50, αρκεί να ξέρετε τα μυστικά. Οι ειδικοί του Χάρβαρντ μοιράζονται 11 απλές συμβουλές για να αναζωπυρώσετε το πάθος
Η ερωτική ζωή δεν έχει ημερομηνία λήξης. Παρά τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος στο σώμα, η εμπειρία, η αυτοπεποίθηση και η συναισθηματική ωριμότητα που αναπτύσσονται με την ηλικία μπορούν να μεταμορφώσουν το σεξ σε μια (ακόμα) πιο ουσιαστική, ζεστή και απολαυστική εμπειρία.
Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι η μέση και η τρίτη ηλικία είναι οι περίοδοι που τους δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν στη σωματική επαφή, να εκφραστούν πιο ελεύθερα και να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και του/ της συντρόφου τους. Το κλειδί είναι να γίνονται κατανοητές οι φυσικές και συναισθηματικές αλλαγές που συμβαίνουν, και να προσαρμόζονται οι συνήθειες με τρόπο που ενισχύει την απόλαυση.
