Αυτή είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση στο προσδόκιμο ζωής – Τα μυστικά της μακροζωίας της
Το μικρό κράτος αποτελεί την πρώτη νέα προσθήκη στη λίστα με τις Μπλε ζώνες εδώ και δεκαετίες και, όπως φαίνεται, έχει πολλά να μας διδάξει
Ένα παιδί που γεννήθηκε στη Σιγκαπούρη τη δεκαετία του 1960 αναμενόταν να ζήσει μόλις μέχρι περίπου τα 65 έτη. Σήμερα, περισσότερο από 6 δεκαετίες μετά, το προσδόκιμο ζωής στη χώρα έχει ξεπεράσει τα 86 χρόνια, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που «πάτησαν» τα 100 διπλασιάστηκε μεταξύ 2010 και 2020. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν τη Σιγκαπούρη μία από τις χώρες με τις πιο αξιοσημείωτες αυξήσεις στο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο.
Αυτή η αύξηση της μακροζωίας είναι, σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα σκόπιμων κυβερνητικών πολιτικών και συνεχών επενδύσεων στη δημόσια υγεία και τις υποδομές. Τον Αύγουστο του 2023, η Σιγκαπούρη αναγνωρίστηκε ως η έκτη «Μπλε Ζώνη» στον κόσμο, ένας όρος που αναφέρεται σε περιοχές όπου οι κάτοικοι ζουν περισσότερο και πιο υγιεινά, χάρη σ’ έναν συνδυασμό τρόπου ζωής, διατροφής, κουλτούρας και κοινότητας. Η συμπερίληψη της Σιγκαπούρης, μάλιστα, στη λίστα με τις Μπλε Ζώνες ήταν αξιοσημείωτη: Πρόκειται για την πρώτη νέα καταχώριση εδώ και δεκαετίες. Η περίπτωσή της, μάλιστα, διαφέρει σημαντικά από τις παραδοσιακές Μπλε Ζώνες, όπως η Ικαρία στην Ελλάδα ή η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα, επειδή η μακροζωία της προέρχεται περισσότερο από προοδευτικές πολιτικές, παρά από βαθιά ριζωμένες πολιτισμικές συνήθειες.
