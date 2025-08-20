Tι θα συμβεί στο σώμα μας εάν κόψουμε τη ζάχαρη για δύο εβδομάδες; Γαστρεντερολόγος του Χάρβαρντ απαντά
Kαθαρότερο δέρμα και περισσότερη ενέργεια είναι μερικά από τα αποτελέσματα της διακοπής της ζάχαρης, σύμφωνα με έναν γαστρεντερολόγο
Ένας διακεκριμένος γαστρεντερολόγος αποκάλυψε στο TikTok τι μπορεί να συμβεί στο σώμα μόλις δύο εβδομάδες μετά τη διακοπή της ζάχαρης. Όπως ήταν ήδη αναμενόμενο από τη θεματολογία του συγκεκριμένου βίντεο, έχει ήδη γίνει viral.
«Το πρόσωπό σας πιθανότατα θα χάσει το πιο “στρογγυλό” σχήμα και θα αποκτήσει ξανά μια πιο φυσική όψη», ανέφερε στο βίντεο, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τις 10.000 προβολές. «Το πρήξιμο ή η κατακράτηση υγρών γύρω από τα μάτια θα μειωθεί, ενώ θα δείτε και μείωση στο λίπος της κοιλιάς, καθώς τα επίπεδα λίπους στο ήπαρ αρχίζουν να υποχωρούν», πρόσθεσε.
