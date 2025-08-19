Καρκίνος δέρματος: Μπορεί ο ιός HPV να τον πυροδοτήσει; Η σπάνια περίπτωση μιας 34χρονης
Μια μοναδική περίπτωση ασθενούς έδειξε ότι ο ιός HPV μπορεί να προκαλέσει επαναλαμβανόμενο καρκίνο δέρματος, αποκαλύπτοντας τη σημασία του ανοσοποιητικού και νέες προοπτικές στη διάγνωση
Ο καρκίνος του δέρματος προκαλείται συνήθως από βλάβες στα κύτταρα του δέρματος λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας. Ωστόσο, μία πρόσφατη μελέτη έριξε φως σε μία άλλη πιθανή αιτία: Τον ιό ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, επικεντρώθηκε σε μία 34χρονη γυναίκα που είχε διαγνωστεί με περισσότερους από 40 καρκινώματα από πλακώδη κύτταρα (SCC), τον δεύτερο πιο συχνό τύπο καρκίνου του δέρματος. Η ασθενής είχε επίσης πολλά εξογκώματα παρόμοια με κονδυλώματα στο στόμα και στο δέρμα, τα οποία αποδόθηκαν σε μόλυνση από τον ιό HPV.
