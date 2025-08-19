Τι αλλάζει στη σεξουαλική ζωή μετά τα 50 – Ποιο είναι το πιο συχνό σύμπτωμα
Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη σεξουαλική ζωή μετά τα 50 και πώς μπορούν οι γυναίκες να διατηρήσουν την ποιότητα και την ικανοποίηση σε κάθε ηλικία
Η σεξουαλικότητα δεν σταματά με την εμμηνόπαυση. Παρά την αντίληψη ότι αφορά κυρίως τους νεότερους, έρευνες δείχνουν πως η επιθυμία για οικειότητα και η σημασία της σεξουαλικής υγείας παραμένουν «ζωντανές» και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Διεθνή στοιχεία αναφέρουν ότι πάνω από το 75% των γυναικών μέσης ηλικίας θεωρούν το σεξ σημαντικό, ενώ 37% των 65+ και 10% των 85+ συνεχίζουν να είναι σεξουαλικά ενεργές.
Παρόλα αυτά, η γυναικεία σεξουαλική υγεία στην τρίτη ηλικία σπανίως βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Παγκοσμίως, 22% με 43% των γυναικών εμφανίζουν προβλήματα σεξουαλικής λειτουργίας, γνωστά ως γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία (FSD – Female sexual dysfunction): μια κλινικά διαταραχή της σεξουαλικής ανταπόκρισης ή ευχαρίστησης που διαρκεί τουλάχιστον έξι μήνες και προκαλεί προσωπική δυσφορία.
