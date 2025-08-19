Η αθέατη απειλή που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας ή εγκεφαλικού επεισοδίου στις γυναίκες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα νέας μελέτης, η οποία ανοίγει τον δρόμο για πιο ολοκληρωμένες στρατηγικές φροντίδας και προστασίας των γυναικών
Γυναίκες που ανέφεραν ότι έχουν υποστεί εμμονική παρενόχληση (stalking) ή έχουν προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του ατόμου που, όπως κατήγγειλαν, τους παρακολουθούσε, είχαν υψηλότερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρδιαγγειακή νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο στο μέλλον, σε σύγκριση με εκείνες που δεν είχαν βιώσει παρόμοια περιστατικά, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Circulation.
«Αν και η βία κατά των γυναικών είναι συχνό φαινόμενο και υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν τη βία με μελλοντικά προβλήματα καρδιακής υγείας, δεν αναγνωρίζεται ευρέως ούτε λαμβάνεται συστηματικά υπόψη από τους επαγγελματίες υγείας ως πιθανός παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου», ανέφερε χαρακτηριστικά η δρ Rebecca B. Lawn, ερευνήτρια επιδημιολογίας στο Harvard T.H. Chan School of Public Health και στο School of Population and Public Health στο Πανεπιστήμιο της British Columbia.
