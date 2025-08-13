Ελλείψεις: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου
Ολα τα παιδιά της δυτικής Κρήτης εάν χρειαστούν υποστήριξη από παιδοψυχίατρο πρέπει να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα
Αλλεπάλληλες είναι οι καταγγελίες για ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) νησιών και περιοχών της Περιφέρειας ενώ η τουριστική κίνηση είναι στην κορύφωσή της και οι παραθεριστικοί προορισμοί γεμάτοι κόσμο.
Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου καταγγέλλει ότι η μοναδική παιδοψυχίατρος που υπήρχε μέχρι πρότινος σε ολόκληρη τη δυτική Κρήτη παραιτήθηκε από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. «Η συνάδελφος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά από μια πρωτοφανή επιχείρηση σωματικής και ψυχικής της εξόντωσης απ’ την πλευρά της 7ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, μέσα στα πλαίσια φυσικά της γνωστής επιχείρησης ψυχιατρικής απορρύθμισης του Υπουργείου Υγείας, που έχει φέρει στα πρόθυρα της πλήρους διάλυσης το σύνολο του ψυχιατρικού τομέα στο ΕΣΥ.
