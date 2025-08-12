Εξάψεις και όχι μόνο – Η κατάθλιψη καραδοκεί στην πρόωρη εμμηνόπαυση
Εξάψεις και όχι μόνο – Η κατάθλιψη καραδοκεί στην πρόωρη εμμηνόπαυση

Η πρόωρη εμμηνόπαυση είναι μια πρόκληση που απαιτεί κατανόηση, στήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα για να καταφέρουν οι γυναίκες να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της τόσο σωματικά όσο και ψυχικά

Μαρία Κοτοπούλη
Αν η εμμηνόπαυση αποτελεί ήδη μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μιας γυναίκας, η πρόωρη εμμηνόπαυση είναι ένας ακόμα πιο δύσκολος αγώνας. Πολλές γυναίκες που βιώνουν πρόωρη εμμηνόπαυση αντιμετωπίζουν έντονες συναισθηματικές και σωματικές δυσκολίες, όμως η επίδραση δεν είναι η ίδια για όλες. Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των γυναικών παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης και εντοπίζει βασικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η νεαρή ηλικία κατά τη διάγνωση, η θλίψη λόγω υπογονιμότητας και η έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης.

Η πρόωρη εμμηνόπαυση, γνωστή και ως πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια, είναι η κατάσταση κατά την οποία οι ωοθήκες σταματούν να λειτουργούν πριν από τα 40 έτη. Η έλλειψη οιστρογόνων προκαλεί συμπτώματα όπως εξάψεις, ξηρότητα κόλπου και μείωση της οστικής πυκνότητας, ενώ συχνά συνοδεύεται από έντονο άγχος και κατάθλιψη λόγω της απώλειας της γονιμότητας.

