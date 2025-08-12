Σεξουαλικός ναρκισσισμός: 5 σημάδια για να τον αναγνωρίσετε προτού «ναυαγήσει» η σχέση σας
Σεξουαλικός ναρκισσισμός: 5 σημάδια για να τον αναγνωρίσετε προτού «ναυαγήσει» η σχέση σας
Η αναγνώριση του σεξουαλικού ναρκισσισμού είναι κρίσιμη για τη διατήρηση υγιών και ισορροπημένων σχέσεων - Πώς επηρεάζει τις σεξουαλικές σχέσεις και την ψυχική υγεία
Ο ναρκισσισμός μπορεί να αποτελέσει ένα συχνό χαρακτηριστικό των σχέσεων, κυρίως των ερωτικών. Ωστόσο, ο σεξουαλικός ναρκισσισμός μπορεί να είναι πιο διαδεδομένος από ό,τι φανταζόμαστε. Ας δούμε τα βασικά σημάδια που δείχνουν την παρουσία του και πώς μπορεί να επηρεάσει βαθιά τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.
Ο σεξουαλικός ναρκισσισμός χαρακτηρίζεται από ένα υπερβολικά μεγαλειώδες αίσθημα των σεξουαλικών ικανοτήτων του ατόμου, το οποίο το οδηγεί να χρησιμοποιεί συναισθηματική και σωματική χειραγώγηση σε βάρος του/της συντρόφου του/της. Παρά την επιφανειακή οικειότητα, ο ναρκισσιστής επιδιώκει πρωτίστως την ικανοποίηση των δικών του αναγκών.
