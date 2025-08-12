Σεξουαλικός ναρκισσισμός: 5 σημάδια για να τον αναγνωρίσετε προτού «ναυαγήσει» η σχέση σας

Ο ναρκισσισμός μπορεί να αποτελέσει ένα συχνό χαρακτηριστικό των σχέσεων, κυρίως των ερωτικών. Ωστόσο, ο σεξουαλικός ναρκισσισμός μπορεί να είναι πιο διαδεδομένος από ό,τι φανταζόμαστε. Ας δούμε τα βασικά σημάδια που δείχνουν την παρουσία του και πώς μπορεί να επηρεάσει βαθιά τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.Ο σεξουαλικός ναρκισσισμός χαρακτηρίζεται από ένα υπερβολικά μεγαλειώδες αίσθημα των σεξουαλικών ικανοτήτων του ατόμου, το οποίο το οδηγεί να χρησιμοποιεί συναισθηματική και σωματική χειραγώγηση σε βάρος του/της συντρόφου του/της. Παρά την επιφανειακή οικειότητα, ο ναρκισσιστής επιδιώκει πρωτίστως την ικανοποίηση των δικών του αναγκών.Διαβάστε περισσότερα στο