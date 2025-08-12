Τρέξιμο: 8 συμβουλές για αρχάριους που δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν

Δεν υπάρχει «σωστός» τρόπος να ξεκινήσετε, αρκεί να το βάλετε στο πρόγραμμά σας! Κάντε το με τον δικό σας ρυθμό και απόλαυσέ το, όπως συμβουλεύουν ειδικοί