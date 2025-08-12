Τρέξιμο: 8 συμβουλές για αρχάριους που δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν
YGEIAMOU.GR
Αναπνοή Άσκηση Γυμναστική Διατροφή Ενδυνάμωση Κολύμπι Πρωτεΐνες Τρέξιμο

Τρέξιμο: 8 συμβουλές για αρχάριους που δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν

Δεν υπάρχει «σωστός» τρόπος να ξεκινήσετε, αρκεί να το βάλετε στο πρόγραμμά σας! Κάντε το με τον δικό σας ρυθμό και απόλαυσέ το, όπως συμβουλεύουν ειδικοί

Τρέξιμο: 8 συμβουλές για αρχάριους που δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν
Κλέλια Γιαρίμογλου
Το να ξεκινήσετε το τρέξιμο μπορεί στην αρχή να φαίνεται τρομακτικό — ειδικά αν δεν έχετε ασκηθεί για καιρό ή καθόλου. Όμως, τα οφέλη του είναι τεράστια: καλύτερη φυσική κατάσταση, ενίσχυση της καρδιάς και του ανοσοποιητικού, καλή ψυχολογία. Το κλειδί; Να ξεκινήσετε σωστά, χωρίς πίεση.

Παρακάτω θα βρείτε 8 απλές συμβουλές της Dr Laura Dorwart, για να μπείτε στο μονοπάτι του τρεξίματος με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης