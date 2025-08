Το τεστ των 5 ερωτήσεων που αποκαλύπτει εάν γερνάμε καλά

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για καθέναν από εμάς; Μας περιμένει μια καλή ζωή ή γηρατεία με ταλαιπωρία και προβλήματα; Όλοι θα θέλαμε να γνωρίζουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Γι’ αυτό, μια ομάδα ερευνητών ανέπτυξε ένα νέο κουίζ στο πλαίσιο του προγράμματος Take Five to Age Well, μιας μηνιαίας πρόκλησης από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Age UK. Οι απαντήσεις σε πέντε βασικά ερωτήματα μπορούν να φωτίσουν την αγωνία μας για το μέλλον.Η υγιής γήρανση δεν εξαρτάται από ένα μόνο πράγμα. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μακροπρόθεσμη ευημερία μας διαμορφώνεται από ένα μείγμα σωματικών, ψυχικών και κοινωνικών παραγόντων.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr