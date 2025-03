NASA – «Ξεχασμένοι» αστροναύτες: Πώς τους επηρέασε το διάστημα – Τι λέει ο Έλληνας γιατρός των αστροναυτών που εργάζεται στη Σελήνη

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Sunni Williams και Barry Wilmore βρίσκονταν στο διάστημα για εννέα μήνες. Αν και αρχικά επρόκειτο να παραμείνουν μόλις μία εβδομάδα, τελικά, λόγω προβλημάτων με το όχημα επιστροφής, παρέμειναν 290 ημέρες. Μετά από αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, επέστρεψαν στη Γη στις 18 Μαρτίου.



Πώς θα μπορούσε, όμως, αυτή η μη προγραμματισμένη, πολύμηνη παραμονή να έχει επιπτώσεις διαφορετικές από εκείνες των προγραμματισμένων μακροχρόνιων διαστημικών πτήσεων; Οι κίνδυνοι της διαστημικής πτήσης είναι καλά κατανοητοί από τη NASA και συνοψίζονται με τη συντομογραφία «RIDGE» – από τις λέξεις Radiation, Isolation and confinement, Distance from Earth, Gravity effects, and hostile Environments (Ακτινοβολία, Απομόνωση και Περιορισμός, Απόσταση από τη Γη, Επιδράσεις Βαρύτητας και Εχθρικό Περιβάλλον). Η αεροδιαστημική ιατρική μελετά σε βάθος αυτούς τους κινδύνους.



