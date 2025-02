Εξαπάτηση: Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι «κλέβουν» – Ακόμη κι όταν δεν υπάρχει κάτι να κερδίσουν

Έχετε πει ποτέ σε κάποιον ότι τα πήγατε καλύτερα σε μια δοκιμασία απ’ ότι πραγματικά; Τι κάνατε όταν είχατε την ευκαιρία να κοιτάξετε τις απαντήσεις σε ένα τεστ και να διασφαλίσετε καλύτερη βαθμολογία; Αυτές οι μικρές κινήσεις μπορεί να μοιάζουν με ένα αθώο παιχνίδι, στην πραγματικότητα όμως αποκαλύπτουν μια συναρπαστική ψυχολογική τάση: Πολλοί άνθρωποι μπαίνουν ασυνείδητα στη διαδικασία να «εξαπατήσουν», για να νιώσουν καλύτερα με τον εαυτό τους – ακόμη κι όταν δεν υπάρχει κάτι απτό να κερδίσουν.



Σύμφωνα με τη Sara Dommer, επίκουρη καθηγήτρια μάρκετινγκ στο Penn State και επικεφαλής ερευνήτρια μιας πρωτοποριακής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Association for Consumer Research, η συμπεριφορά αυτή πηγάζει από αυτό που η ίδια αποκαλεί «διαγνωστική αυτοεξαπάτηση». «Διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι «κλέβουν» ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν εξωτερικά κίνητρα, όπως χρήματα ή βραβεία. Εσωτερικές ανταμοιβές, όπως το να αισθάνεσαι καλύτερα για τον εαυτό σου, εξακολουθούν να οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά», εξηγεί. «Για να λειτουργήσει αυτό, τα άτομα πρέπει να πείσουν τον εαυτό τους ότι στην πραγματικότητα δεν «κλέβουν». Αυτό τους επιτρέπει να αισθάνονται πιο έξυπνοι, πετυχημένοι ή υγιείς», προσθέτει.



