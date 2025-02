Ο Σουηδός καθηγητής που ανατρέπει τους κανόνες προς όφελος της υγείας – Τι συμβουλεύει για να νιώθουμε καλά

Μέσα από το βιβλίο του, με τίτλο «Lighten The Load On Your Shoulders» («Ελαφρύνετε το βάρος στους ώμους σας»), μας προτρέπει με έναν αντισυμβατικό τρόπο να δώσουμε μερική… άφεση αμαρτιών σε μερικές από τις κακές μας συνήθειες, νιώθοντας λιγότερες τύψεις για τις παρασπονδίες μας.





Εάν ψάχνετε συμβουλές «του κουτιού» που περιλαμβάνουν ευλαβικές ρουτίνες χωρίς καθόλου αλκοόλ και έντονη άσκηση, τότε διαβάζετε το λάθος άρθρο. Ο Σουηδός Δρ. Fredrik Nyström, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λινσέπινγκ δίνει μερικές μάλλον αμφιλεγόμενες συμβουλές υγείας, που χρειάζονται ειδική ανάγνωση, σε μια νέα συνέντευξή του στην Telegraph. Εάν, όμως, διαβάσουμε προσεκτικά και ανάμεσα στις γραμμές, αυτό που διαφαίνεται είναι τοσε διαφορετικά πράγματα που συντελούν στη συνολική υγεία.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr