Ο εγκέφαλός μας γερνάει μετά τα 30! Και όμως κάποιοι έχουν αγέραστο μυαλό στα 80 – Τι κάνουν διαφορετικά

Η Susan Trachman, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο

επίκουρη καθηγήτρια στο

και πιστοποιημένη ψυχίατρος στην ψυχιατρική ενηλίκων και στην δικανική ψυχιατρική ή ψυχιατροδικαστική (συνδυασμός εγκληματολογίας και ψυχιατρικής), σε άρθρο της στο

παρομοιάζει

με το ρητό του Mark Twain: «







Με αυτό το απόφθεγμα υποδηλώνει ότι καθώς μεγαλώνουμε

και





Διαβάστε περισσότερα στο αλλά αυτό που μας κρατάει διαυγείς είναι η δύναμη της αφηρημένης σκέψης και ο λόγος μας, τα οποία βελτιώνονται, παρά την «εκτελεστική» πτώση των γνωστικών δεξιοτήτων.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

George Washington,Virginia CommonwealthPsychology Today,η ηλικία είναι θέμα σκέψης παρά ύλης, αν πάψει να μας νοιάζει, δεν υπάρχει» (Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter).