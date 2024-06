Άνοια: Ο τύπος άσκησης που προστατεύει το μυαλό – Συνιστάται σε όσους έχουν υπέρταση

Τα άτομα με υπέρταση διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, συμπεριλαμβανομένης της άνοιας. Σύμφωνα όμως με μια νέα μελέτη από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Wake Forest, η έντονη σωματική άσκηση περισσότερες από μία φορές την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο.Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr