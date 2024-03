Νόσος Αλτσχάιμερ: Η δυσκολία στη μέση ηλικία που αποτελεί πρώιμο σημάδι της νόσου

Η αδυναμία προσανατολισμού στη μέση ηλικία μπορεί να αποτελεί σημάδι κινδύνου για νόσο Αλτσχάιμερ μέσα στα επόμενα χρόνια, ισχυρίζεται μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου (University College London, UCL), που δημοσιεύτηκε στο Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.«Τα πολύ πρώιμα συμπτώματα της άνοιας μπορεί να είναι ανεπαίσθητα και δύσκολα ανιχνεύσιμα, το πρόβλημα όμως περιήγησης στον χώρο θεωρείται μια από τις πρώτες ενδείξεις της νόσου Αλτσχάιμερ» σημείωσε ο Δρ Richard Oakley, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας και καινοτομίας στη βρετανική Εταιρεία Alzheimer. Ο ίδιος δεν συμμετείχε στη μελέτη, αν και η εταιρεία ήταν ανάμεσα στους χορηγούς.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr