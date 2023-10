ΕΟΔΥ: Ασκήσεις ετοιμότητας για τη δημόσια υγεία κρατών – μελών της ΕΕ

Στην Αθήνα, φιλοξενήθηκε στις 3-5 Οκτωβρίου 2023, εργαστήριο (workshop), με τίτλο «Training Needs Assessment», στο πλαίσιο του Project «EU preparedness: analysis, planning, reporting and training programmes for health specialists» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη μηχανισμών ετοιμότητας σε κάθε κράτος μέλος.Το workshop αυτό, στο οποίο συμμετείχαν ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας από τα κράτη-μέλη καθώς και εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ετοιμότητας.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr