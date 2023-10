Έρευνα αποκαλύπτει αντιβιοτικά με «απαγορευμένη» δράση – Αντί να καταστρέφουν, διασώζουν τα παθογόνα

Σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά για τα οποία αναπτύχθηκαν μπορεί να οδηγήσει μια κατηγορία αντιβιοτικών, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από του Πανεπιστημίου του Έξετερ που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Τα ευρήματα έδειξαν ότι ορισμένα αντιβιοτικά που δρουν στην περιοχή δέσμευσης του βακτηριακού ριβοσώματος (π.χ. τετρακυκλίνες, μακρολίδες, αμινογλυκοσίδες κ.α.), τις κυτταρικές μονάδες που αναλαμβάνουν τη δόμηση πρωτεϊνών από γενετικές πληροφορίες στο mRNA, ευνοούν την επιβίωση των μικροβίων.Η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το βρετανικό Συμβούλιο Έρευνας Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών (EPSRC) αναδεικνύει μια νέα ανησυχητική πτυχή της χρήσης αντιβιοτικών, πέρα από αυτήν της μικροβιακής αντοχής για την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι θα έχει στοιχίσει πάνω από 10 εκατομμύρια ζωές ότι μέχρι το 2050.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr