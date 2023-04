Στατίνες και μυικοί πόνοι: Οι κατάλληλες ασκήσεις που βοηθούν

Έναν εύκολο τρόπο για να εισαγάγουν τη σωματική άσκηση στη ζωή τους όσοι βιώνουν μυαλγίες και αδυναμία από τη λήψη στατινών προτείνουν ερευνητές που συνεργάζονται με το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας. Αν και η ανεπιθύμητη ενέργεια από τη φαρμακευτική θεραπεία εκλογής για τη μείωση της LDL (κακής) χοληστερόλης και την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου αφορά μόλις το 10% όσων την λαμβάνουν, η ένταση των συμπτωμάτων στους πάσχοντες τους αποθαρρύνει από την ενασχόληση με την πολλαπλώς ωφέλιμη γυμναστική.Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of the American College of Cardiology, το μυστικό για σωματική δραστηριότητα χωρίς μυϊκούς τραυματισμούς, πόνο και κόπωση παρά τη λήψη στατινών, κρύβεται στην ένταση.Διαβάστε περισσότερα στο