Δεν κοιμάστε καλά τα βράδια; Ποιος σοβαρός κίνδυνος απειλεί την καρδιά σας

Τα θεμέλια της καρδιαγγειακής υγείας υποσκάπτει ο, σύμφωνα με πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη που δημοσιεύονται στο Journal of the American Heart Association και τον συσχετίζει με μεγαλύτερο κίνδυνοΗ ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τη Δρ Kelsie Full, Ph.D., Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής στον Τμήμα Επιδημιολογίας του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Vanderbilt, παρακολούθησε 2.032 συμμετέχοντες από τη Βοηθητική Μελέτη Ύπνου της Πολυεθνικής Μελέτης Αθηροσκλήρωσης (Multi‐Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) Sleep Ancillary Study) από έξι κοινότητες στις ΗΠΑ. Μετά από επτά ημέρες μετρήσεων, διαπιστώθηκε ότι συμμετέχοντες με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη διάρκεια ύπνου είχαν περισσότερες πιθανότητες για, μεγαλύτερη δηλαδή ακαμψία και στένωση τωντους.Διαβάστε περισσότερα στο