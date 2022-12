Καρκίνος: Ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο νόσου – Μπορούμε να τον αλλάξουμε

Κλείσιμο

Σε παγκόσμια επιδημία έχει εξελιχθεί η παχυσαρκία, η οποία αφορά σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, απασχολώντας την Πολιτεία και τους δημόσιους θεσμούς υγείας για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν, ώστε να ανακόψουν αυτή τη ραγδαία εξάπλωση. Άλλωστε, η παχυσαρκία δεν είναι απλώς μια επικίνδυνη κατάσταση, αλλά ενισχύει και προωθεί μια σειρά από άλλους κινδύνους για την υγεία. Ένας από αυτούς φαίνεται να είναι και ο καρκίνος. Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ απαριθμεί περισσότερους από 12 καρκίνους που σχετίζονται με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία. Ωστόσο, παραμένει ασαφές το πώς η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου.Σε αυτό το ερώτημα προσπάθησε να απαντήσει το εργαστήριο της Marsha A. Moses στο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης, το οποίο ανέδειξε μια άμεση σύνδεση της παχυσαρκίας και πιθανών επιπλοκών που μπορούν να δημιουργηθούν στη διάγνωση, αλλά και την αντιμετώπιση της νόσου. Τα ερευνητικά συμπεράσματα δημοσιεύονται στο Proceedings of the National Academy of Sciences.Διαβάστε περισσότερα στο