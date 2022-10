Μακροζωία: Ο φυσικός παράγοντας που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Κλείσιμο

Η σχέση τουμε την καλή ποιότητα της υγείας είναι ήδη γνωστή. Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι τα πιθανά οφέλη φτάνουν πιο μακριά από εκεί που πιστεύαμε, εξασφαλίζοντας το πιο σημαντικό απ' όλα: Περισσότερα χρόνια ζωής! Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Epidemiology of Community Health.Ερευνητικοί συνεργάτες από τοτης Νέας Ζηλανδίας, τητου Portland και τοτων ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τον δείκτη «χαμένων ετών ζωής», θέλοντας να ανακαλύψουν εάν η ύπαρξη φυσικών χώρων στις κατοικημένες περιοχές σχετίζεται ή όχι με μειωμένο κίνδυνο. Συνέλεξαν δεδομένα από το 2016 Scottish Burden of Disease, στο οποίο αντανακλάται το χάσμα μεταξύ της αναμενόμενης και της πραγματικής διάρκειας ζωής ανδρών και γυναικών κάτω των 65 ετών που, τη στιγμή του θανάτου τους, διέμεναν στην Σκωτία.