Ημικρανία: Δύο ανησυχητικές αλλαγές που εμφανίζονται σιωπηλά στους ασθενείς

Σε άμεσο κίνδυνο μπορούν να θέσουν οι ημικρανίες τη νόηση σύμφωνα με νεότερη μελέτη. Ειδικότερα, η γνωστική λειτουργία και η χρήση της γλώσσας πλήττονται από τις κεφαλαλγίες, όπως αναδεικνύει μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Headache and Pain.Με επικεφαλής την δρ. Lihua Gu, από την Ιατρική Σχολή του Νοτιοανατολικού Πανεπιστημίου στο Nanjing της Κίνας, η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο να εντοπιστούν οι μελέτες που συνέκριναν τη γνωστική λειτουργία μεταξύ ατόμων που υπέφεραν από ημικρανία και ατόμων χωρίς ημικρανία.Διαβάστε περισσότερα στο