Το ευρείας χρήσης χάπι που αλλάζει τη συμπεριφορά των γυναικών

Η λήψη αντισυλληπτικών χαπιών, αν και βοηθά στην αντιμετώπιση πολλών γυναικολογικών προβλημάτων, εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενη και να επηρεάζει ποικιλοτρόπως τις ζωές των γυναικών, από τη διεκδίκηση μιας καλύτερης κοινωνικής θέσης μέχρι τη σεξουαλική τους διάθεση.Όπως επισημαίνουν με άρθρο τους στο The Conversation η Lindsie Arthur, Υποψήφια διδάκτωρ στη Σχολή Ψυχολογικών Επιστημών της Μελβούρνης του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, η Kathleen Casto, Επίκουρη καθηγήτρια Ψυχολογίας στο New College of Florida και η Khandis R. Blake, Λέκτορας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, οι φυσικές ορμόνες μπορούν να επηρεαστούν από τις συνθετικές ορμόνες των χαπιών αυτών. Παραθέτουν στη συνέχεια όλα τα στοιχεία ερευνών που εξέτασαν και που αποδεικνύουν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των γυναικών.