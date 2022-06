Φαντασιώσεις: Γιατί μας ερεθίζουν αυτοί που μισούμε; Οι ειδικοί εξηγούν

Κλείσιμο





Είναι σχεδόν βέβαιο πως οι τολμηρές σεξουαλικές φαντασιώσεις θα είναι και ανομολόγητες, ιδίως όταν σε πρωταγωνιστικό ρόλο βρεθούν πρώην, νυν, φίλοι, γνωστοί ή… άσπονδοι εχθροί. Ποιος άλλωστε μπορεί να αποκλείσει οποιαδήποτε πιθανότητα σε έναν κόσμο φανταστικό όπου οι κανόνες όπως και η λογική απουσιάζουν;Οι φαντασιώσεις με άτομα που αντιπαθούμε δεν είναι σπάνιο φαινόμενο αλλά, σύμφωνα με έρευνα του Justin J. Lehmiller σε 4.175 ενήλικες Αμερικανούς, ένας περίπου στους τρεις (31%) έχει φαντασιωθεί κάποιον που μισεί έστω μια φορά, φαντασίωση με σταθερή συχνότητα για το 3%. Ο Δρ Lehmiller είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιντιστούτου Kinsey, ένα ερευνητικό ίδρυμα για θέματα φύλου, σεξουαλικότητας και αναπαραγωγής που υπάγεται στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, καθώς και διακεκριμένος sex educator. Στο βιβλίο του Tell Me What You Want όπου δημοσιεύονται τα σχετικά ευρήματα, σημειώνει επίσης ότι οι φαντασιώσεις με απεχθή πρόσωπα είναι συχνότερες σε άνδρες.Διαβάστε περισσότερα στο