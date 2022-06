Αυτισμός: Τα δημοφιλή μουσικά όργανα που βελτιώνουν συγκέντρωση και κοινωνικότητα

Κλείσιμο





Καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και συγκέντρωση κερδίζουν οι έφηβοι που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και επιλέγουν να ασχοληθούν με τα ντραμς, σύμφωνα με νέα έρευνα. Όπως αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences, κλειδί στη βελτίωση των ικανοτήτων θεωρείται η διατήρηση ενός σταθερού ρυθμού και ο σωστός συντονισμός των κινήσεων.Η μελέτη ακολούθησε 36 εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, οι μισοί από τους οποίους έκανα 45λεπτα μαθήματα ντραμς για δύο μήνες, δύο φορές την εβδομάδα.Διαβάστε περισσότερα στο