Κορωνοϊός: Πώς κατατροπώνει το ανοσοποιητικό και πυροδοτεί τη φλεγμονή

Η μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλέσει οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και να οδηγήσει μερικούς ασθενείς ακόμα και στο θάνατο. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι η COVID-19 σχετίζεται με υπέρμετρη φλεγμονή, δεν έχει διαλευκανθεί το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα ευρήματα της μελέτης των Caroline Junqueira και συνεργατών που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση Nature (Junqueira, C. et al. FcγR-mediated SARS-CoV-2 infection of monocytes activates inflammation. Nature (2022)).Τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού ενάντια σε λοιμώξεις. Η αναγνώριση της εισβολής του λοιμογόνου παράγοντα στον οργανισμό από αυτά τα κύτταρα οδηγεί στη δημιουργία του φλεγμονώδους σωματίου που ενεργοποιεί την κασπάση-1 και τη γασδερμίνη D, που στη συνέχεια οδηγούν σε φλεγμονώδη κυτταρικό θάνατο (πυρόπτωση) και απελευθέρωση ισχυρών μοριών διαμεσολαβητών της φλεγμονής.Διαβάστε περισσότερα στο