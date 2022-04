Ακρωτηριασμοί – Τεχνητά μέλη: Οι καλύψεις των ασφαλιστικών πακέτων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To 2017, 57.7 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι συνέχιζαν τη ζωή τους με τη σωματική του ακεραιότητα «πληγωμένη» από κάποιο τραυματικό ακρωτηριασμό. Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία από έρευνα του 2020 που δημοσιεύεται στο Prosthetics and Orthotics International, οι πτώσεις και τα τροχαία ατυχήματα αποτέλεσαν τις σημαντικότερες αιτίες.Έπειτα, σημειώνει σε δελτίο τύπου της η Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.), ανά 20 δευτερόλεπτα ένας ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη υποβάλλεται σε θεραπευτικό χειρουργικό ακρωτηριασμό (ιατρογενής χειρουργική αποκοπή ενός μέλους από το σώμα). Περίπου 3.000 τέτοιοι ακρωτηριασμοί διενεργούνται στην Ελλάδα ετησίως, με το συνολικό τους κόστος στα 30 – 180 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Όπως σημειώνει η εταιρεία, η κοινωνική δαπάνη αυξάνεται κατά 70% για τα επόμενα χρόνια από τις ιδιαίτερες οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν για το ακρωτηριασμένο άτομο.Απόγνωση, έντονα αισθήματα αυτοκατάρρευσης και αφόρητου βάρους έως και επιθυμία θανάτου είναι κάποιες από τις πρώτες συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου που υπέστη ακρωτηριασμό λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, ακολουθούμενες από άγχος, θυμό, κατάθλιψη, ενοχές, ηθελημένη κοινωνική απομόνωση και συναισθηματική αστάθεια, καταγράφει μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2021 στο Frontiers in Psychology.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr