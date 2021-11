Διαβήτης Τύπου 2: Μπορεί να προληφθεί – 7 tips για να μειώσετε τον κίνδυνο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο διαβήτης τύπου 2, άλλοτε γνωστός ως «διαβήτης των ενηλίκων», αποτελεί μια σύγχρονη επιδημία καθώς προσβάλλει έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων περιλαμβανομένων εφήβων και παιδιών. Σύμφωνα με διεθνή επιδημιολογικά στοιχεία από το 2010 έχουν νοσήσει περίπου 285 εκατομμύρια άτομα, ενώ το 1985 οι ασθενείς ανέρχονταν σε 30 εκατ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι έως το 2030 ο αριθμός των πασχόντων θα ανέρχεται στα 439 εκατ. (πηγή: Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2010; 87:4-14).Η μεταβολική νόσος αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου για περίπου 7.000.000 άτομα ετησίως σε όλο τον κόσμο καθώς συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, νεφρικής ανεπάρκειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβληστροειδούς και άλλων σοβαρών επιπλοκών, όπως το διαβητικό πόδι που μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό των κάτω άκρων.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr